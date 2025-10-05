Grande Fratello 25 | anticipazioni puntata lunedì 6 Ottobre 2025
Grande Fratello 25 si prepara a tornare in onda lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Dopo il buon debutto della scorsa settimana, la nuova puntata del reality condotto da Simona Ventura si annuncia ricca di sorprese, emozioni e inevitabili tensioni. A partire dalle ore 21:45, i telespettatori assisteranno a momenti cruciali che segneranno il destino di questa edizione: nuovi concorrenti, le prime nomination ufficiali e un possibile caso disciplinare che coinvolge Giulia Soponariu. Grande Fratello 2025, puntata 6 Ottobre: cinque nuovi ingressi. La seconda puntata del Grande Fratello 2025 vedrà l’ingresso di cinque nuovi concorrenti che andranno a completare il cast ufficiale di questa edizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
