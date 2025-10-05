Grand Hotel Palatino 27 milioni per il salto a 5 stelle lusso entro il 2026
Roma alza l’asticella dell’accoglienza: con la nuova Presidential Suite, l’FH55 Grand Hotel Palatino accelera il riposizionamento verso la quinta stella lusso entro il 2026, sostenuto da un investimento complessivo da 27 milioni di euro. Un progetto che unisce visione, gestione rigorosa e sostenibilità, e che raccontiamo con il nostro sguardo editoriale. Una svolta per il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
