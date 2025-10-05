Gran parata di campioni dell’arrampicata a Rock Master

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre ad Arco (Tn) tutti con il naso all’insù per ammirare la bravura dei climber più forti del mondo. Un weekend tra agonismo, incontri e divertimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gran parata di campioni dell8217arrampicata a rock master

© Gazzetta.it - Gran parata di campioni dell’arrampicata a Rock Master

In questa notizia si parla di: gran - parata

Sanremo, parata di campioni ed ex calciatori per il gran finale del Padel Tour 2025 - Sanremo – Gran finale per il “Sanremo Padel Tour 2025”, da venerdì 19 a domenica 21 settembre piazza Colombo tornerà a essere un’arena a cielo aperto. Segnala ilsecoloxix.it

Una parata di campioni - I 16 club ancora in lizza nella UEFA Champions League di questa stagione hanno vinto in totale 33 delle 49 finali di Coppa dei Campioni d'Europa disputate dal 1955/56, anno della prima edizione. Si legge su it.uefa.com

Cerca Video su questo argomento: Gran Parata Campioni Dell8217arrampicata