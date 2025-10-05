Gran parata di campioni dell’arrampicata a Rock Master
Dal 17 al 19 ottobre ad Arco (Tn) tutti con il naso all’insù per ammirare la bravura dei climber più forti del mondo. Un weekend tra agonismo, incontri e divertimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
BISCEGLIE | Il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie” presente alla parata del Columbus Day a New York - facebook.com Vai su Facebook
14’ | Gran parata di Muric su Serdar! #VeronaSassuolo 0-0 #ForzaSasol - X Vai su X
Sanremo, parata di campioni ed ex calciatori per il gran finale del Padel Tour 2025 - Sanremo – Gran finale per il “Sanremo Padel Tour 2025”, da venerdì 19 a domenica 21 settembre piazza Colombo tornerà a essere un’arena a cielo aperto. Segnala ilsecoloxix.it
Una parata di campioni - I 16 club ancora in lizza nella UEFA Champions League di questa stagione hanno vinto in totale 33 delle 49 finali di Coppa dei Campioni d'Europa disputate dal 1955/56, anno della prima edizione. Si legge su it.uefa.com