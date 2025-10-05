Gran Galà Premium International Excellence Rome alla Protomoteca | celebrazione di cultura alta moda e benessere

Sbircialanotizia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto martedì 30 settembre 2025, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il Gran Galà Premium International Excellence Rome, appuntamento dedicato a cultura, moda e benessere promosso dal Presidente Liberato Mirenna per la W.I.O. – World Intercultural Organization. La cornice istituzionale e l’impronta del progetto La serata ha assunto i tratti di una piattaforma . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gran gal224 premium international excellence rome alla protomoteca celebrazione di cultura alta moda e benessere

© Sbircialanotizia.it - Gran Galà Premium International Excellence Rome alla Protomoteca: celebrazione di cultura, alta moda e benessere

In questa notizia si parla di: gran - premium

PREMIUM INTERNATIONAL FLORENCE SEVEN STARS, I VINCITORI DEL 2025 - FIRENZE – Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione dei Vincitori del Premium International Florence Seven Stars, edizione 2025, che si terrà sabato 28 giugno alle ore 19 presso la Gran Terrazza ... politicamentecorretto.com scrive

Premium International Florence Seven Stars, gli insigniti - FIRENZE – Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione dei Vincitori del Premium International Florence Seven Stars, edizione 2024, che si terrà sabato 29 giugno alle ore 19 presso la Gran Terrazza ... Da laprimapagina.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Gal224 Premium International