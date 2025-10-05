Grafologia e Autismo Lettera

Inviata da Carmensita Furlano - Qualcuno si chiederà: la Grafologia anche con l’Autismo? Ebbene si ed in tutte le fattispecie autistiche perché ovunque c’è scrittura (tracciato letterale, numerico, disegni, scarabocchi, gesti lasciati qua e là per il campo grafico. (il foglio..) là c’è la Grafologia che studia “i messaggi in codice” registrati nel tracciato scrittorio come un’impronta del sistema nervoso, attraverso l’analisi sistematica dei segni grafici, offrendo una descrizione che va ben oltre del messaggio esplicito del contenuto scritto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

