Gp Singapore successo per Russell

15.46 Russell parte dalla pole e vince incontrastato a Singapore. Alle sue spalle Verstappen, Norris e Piastri. Leclerc 6°, Hamilton 7°. Scintille fra le McLaren in avvio: Norris e Piastri a contatto, il britannico danneggia l'ala ma prosegue e nel finale prova a impensierire Verstappen. Leclerc beffa Antonelli allo start, ma l' italiano restituisce il sorpasso a 10 giri dalla fine, quando il monegasco va in crisi.Hamilton cerca di scompaginare le carte con la doppia sosta, ma accusa problemi ai freni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

