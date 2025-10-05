Gp Singapore Russell sogna e vince | sul podio con Verstappen e Norris

A tagliare il traguardo e vedere la bandiera a scacchi per primo è George Russell. L’inglese alla guida della sua Mercedes domina l’asfalto del GP di Singapore lasciandosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Le Ferrari, invece, chiudono il circuito in sesta posizione con Charles Leclerc davanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

