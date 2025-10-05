Gp Singapore Russell sogna e vince | sul podio con Verstappen e Norris
A tagliare il traguardo e vedere la bandiera a scacchi per primo è George Russell. L’inglese alla guida della sua Mercedes domina l’asfalto del GP di Singapore lasciandosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Le Ferrari, invece, chiudono il circuito in sesta posizione con Charles Leclerc davanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: singapore - russell
F1, George Russell: “Non sono al 100%, Singapore è sempre una sfida”
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: le McLaren volano in FP2, bandiera rossa per un incidente di Russell
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Lawson e Russell a muro, FP2 a singhiozzo per le bandiere rosse
F1 Gp Singapore: Russell parte in pole poi Verstappen. Hamilton scatta sesto davanti a Leclerc | Diretta - X Vai su X
George Russell si è preso la Pole Position a Singapore . Davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri. Incredibile Pole nella Città del Leone, dove il vero Leone è stato Russell, portandosi a Casa anche il record della pista. Però in prima fila c’è il Leone Max - facebook.com Vai su Facebook
F1 GP Singapore 2025, Gara: Russell vola, Verstappen deve difendersi da Norris! – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Singapore F1, LIVE dalle 13. Scrive formulapassion.it
F1 Gp Singapore: Russell domina davanti a Verstappen e Norris. Ordine d’arrivo. Titolo costruttori alla McLaren - L'inglese di Mercedes conquista il suo quinto successo in carriera, Verstappen e Norris guadagnano punti sul leader Mondiale. Segnala sport.quotidiano.net