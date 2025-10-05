Gp Singapore Russell sogna e vince | sul podio con Verstappen e Norris

Ildifforme.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tagliare il traguardo e vedere la bandiera a scacchi per primo è George Russell. L’inglese alla guida della sua Mercedes domina l’asfalto del GP di Singapore lasciandosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Le Ferrari, invece, chiudono il circuito in sesta posizione con Charles Leclerc davanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gp singapore russell sogna e vince sul podio con verstappen e norris

© Ildifforme.it - Gp Singapore, Russell sogna e vince: sul podio con Verstappen e Norris

In questa notizia si parla di: singapore - russell

F1, George Russell: “Non sono al 100%, Singapore è sempre una sfida”

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: le McLaren volano in FP2, bandiera rossa per un incidente di Russell

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Lawson e Russell a muro, FP2 a singhiozzo per le bandiere rosse

gp singapore russell sognaF1 GP Singapore 2025, Gara: Russell vola, Verstappen deve difendersi da Norris! – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Singapore F1, LIVE dalle 13. Scrive formulapassion.it

gp singapore russell sognaF1 Gp Singapore: Russell domina davanti a Verstappen e Norris. Ordine d’arrivo. Titolo costruttori alla McLaren - L'inglese di Mercedes conquista il suo quinto successo in carriera, Verstappen e Norris guadagnano punti sul leader Mondiale. Segnala sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gp Singapore Russell Sogna