Gp Singapore 2025 Russell trionfa davanti a Verstappen McLaren vince Mondiale costruttori
George Russell (Mercedes) vince il Gran premio di Singapore di Formula 1 davanti a Max Verstappen (Red Bull). Terza e quarta le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi Kimi Antonelli ( Mercedes) prima delle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente sesto e settimo. GEORGE RUSSELL WINS IN DOMINANT STYLE!!?? What a win for the Mercedes driver!? #F1 #SingaporeGP pic.twitter.comwsOJUYo65H — Formula 1 (@F1) October 5, 2025 McLaren vince il Mondiale costruttori. Con il terzo e quarto posto di oggi la McLaren si aggiudica il Mondiale costruttori. È il decimo titolo per la scuderia britannica, il secondo consecutivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: singapore - russell
F1, George Russell: “Non sono al 100%, Singapore è sempre una sfida”
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: le McLaren volano in FP2, bandiera rossa per un incidente di Russell
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Lawson e Russell a muro, FP2 a singhiozzo per le bandiere rosse
F1 Gp Singapore: Russell parte in pole poi Verstappen. Hamilton scatta sesto davanti a Leclerc | Diretta - X Vai su X
? CHE SORPRESA LA MERCEDES! Russell e la Mercedes tirano fuori il coniglio dal cilindro e volano in pole a Singapore! Verstappen si conferma in prima fila, poi... La griglia di partenza tinyurl.com/3j4sma93 Che gara ci aspetta #F1 #SingaporeGP - facebook.com Vai su Facebook
GP Singapore: Russell trionfa davanti a Verstappen, Norris e Piastri. Antonelli 5° davanti a una Ferrari desolante - Il racconto in diretta del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Riporta sport.virgilio.it
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell in fuga, duello Verstappen-Norris. Antonelli supera Leclerc - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59° giro/62 Duello tra Verstappen e Norris che prosegue, ma il britannico non sembra avere lo spunto per ... oasport.it scrive