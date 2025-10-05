gp singapore 2025 russell trionfa davanti a verstappen mclaren vince mondiale costruttori

George Russell (Mercedes) vince il Gran premio di Singapore di Formula 1 davanti a Max Verstappen (Red Bull). Terza e quarta le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi Kimi Antonelli ( Mercedes) prima delle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente sesto e settimo. GEORGE RUSSELL WINS IN DOMINANT STYLE!!?? What a win for the Mercedes driver!? #F1 #SingaporeGP pic.twitter.comwsOJUYo65H — Formula 1 (@F1) October 5, 2025 McLaren vince il Mondiale costruttori. Con il terzo e quarto posto di oggi la McLaren si aggiudica il Mondiale costruttori. È il decimo titolo per la scuderia britannica, il secondo consecutivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

