Gp d’Indonesia di MotGp Aldeguer vince a Mandalika Acosta e Marquez sul podio
Arriva la prima vittoria in MotoGp per Fermin Aldeguer che oggi, domenica 5 ottobre, vince il Gp di Indonesia con la Ducati Gresini dominando sul circuito di Mandalika. Sul podio si piazzano anche Pedro Acosta e Alex Marquez, terzo. Tutti approfittano delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), con l’italiano che ha steso il campione del mondo al primo giro: entrambi sono finiti al centro medico per controlli, con Marc Marquez che ha rimediato una frattura alla clavicola destra e farà una TC per capire se è da operare o meno. Scivolato durante la gara anche Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, mentre si trovava in ultima posizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
