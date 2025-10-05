Gp d’Indonesia di MotGp Aldeguer vince a Mandalika Acosta e Marquez sul podio

Cdn.ilfaroonline.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la prima vittoria in MotoGp per Fermin Aldeguer che oggi, domenica 5 ottobre, vince il Gp di Indonesia con la Ducati Gresini dominando sul circuito di Mandalika. Sul podio si piazzano anche Pedro Acosta e Alex Marquez, terzo. Tutti approfittano delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), con l’italiano che ha steso il campione del mondo al primo giro: entrambi sono finiti al centro medico per controlli, con Marc Marquez che ha rimediato una frattura alla clavicola destra e farà una TC per capire se è da operare o meno. Scivolato durante la gara anche Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, mentre si trovava in ultima posizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indonesia - motgp

gp d8217indonesia motgp aldeguerMotoGp, in Indonesia sboccia Aldeguer: paura per Marquez coinvolto in un incidente - L'incidente che ha coinvolto Marc Marquez e Marco Bezzecchi dopo poche curve del GP di Indonesia ha in parte oscurato la prima vittoria di Fermin Aldeguer, ... Secondo gds.it

gp d8217indonesia motgp aldeguerMotoGP GP Indonesia: primo acuto per Aldeguer, incubo Ducati: le pagelle - Il campione del mondo della MotoGP, Marc Marquez, ha subito un brutto infortunio nel GP di Indonesia. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Gp D8217indonesia Motgp Aldeguer