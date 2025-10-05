Gp di Singapore sotto la bandiera a scacchi festeggia Russell | alla McLaren anche il Mondiale costruttori
George Russell su Mercedes ha vinto il gran premio di Singapore, 187a prova del mondiale di formula 1. Secondo posto per Max Verstappen (Red BUll), terza la McLaren di Lando Norris. La McLaren ha vinto il mondiale costruttori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
F1, Lewis Hamilton sotto investigazione a Singapore: possibile penalità in griglia?
F1 | Singapore sotto shock: due monoposto squalificate dalle qualifiche
HAMILTON SOTTO INVESTIGAZIONE A SINGAPORE I dettagli
F1 Gp Singapore, la gara in diretta: Russell vince davanti a Verstappen e Norris. McLaren conquista il Mondiale costruttori. Leclerc sesto e Hamilton 7° - La Ferrari delude ancora: nel finale Hamilton crolla per un guaio ai freni ... Scrive corriere.it