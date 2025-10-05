Gp di Singapore sotto la bandiera a scacchi festeggia Russell | alla McLaren anche il Mondiale costruttori

George Russell su Mercedes ha vinto il gran premio di Singapore, 187a prova del mondiale di formula 1. Secondo posto per Max Verstappen (Red BUll), terza la McLaren di Lando Norris. La McLaren ha vinto il mondiale costruttori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

gp di singapore sotto la bandiera a scacchi festeggia russell alla mclaren anche il mondiale costruttori

