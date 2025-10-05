GP di Singapore COMMENTO LIVE | Nelle qualifiche Mercedes sorprende Ferrari anonima in Q3 Antonelli da urlo!

Le qualifiche del GP di Singapore ci hanno regalato emozioni e sorprese: Mercedes torna protagonista con Russell in gran forma Max Verstappen davanti alle McLaren, pronto a lottare per la vittoria Antonelli e Adjar firmano una qualifica spettacolare Ferrari non delude ma non convince del tutto? Fernando Alonso torna in Q3 con classe, talento e una macchina non all’altezza Domani la gara di Singapore 2025 promette scintille: pista stretta, muri insidiosi e pioggia in arrivo potrebbero stravolgere tutto! Segui la diretta e commenta LIVE con OA Sport: emozioni, analisi e aggiornamenti in tempo reale!. 🔗 Leggi su Oasport.it

