GP di Singapore COMMENTO LIVE | Nelle qualifiche Mercedes sorprende Ferrari anonima in Q3 Antonelli da urlo!
Le qualifiche del GP di Singapore ci hanno regalato emozioni e sorprese: Mercedes torna protagonista con Russell in gran forma Max Verstappen davanti alle McLaren, pronto a lottare per la vittoria Antonelli e Adjar firmano una qualifica spettacolare Ferrari non delude ma non convince del tutto? Fernando Alonso torna in Q3 con classe, talento e una macchina non all’altezza Domani la gara di Singapore 2025 promette scintille: pista stretta, muri insidiosi e pioggia in arrivo potrebbero stravolgere tutto! Segui la diretta e commenta LIVE con OA Sport: emozioni, analisi e aggiornamenti in tempo reale!. 🔗 Leggi su Oasport.it
Charles Leclerc nervoso a Singapore ? Qualifiche difficili in un weekend faticoso Scopri il suo commento a caldo nell'articolo a cura di Alessio Auriemma
Alla vigilia del GP di Singapore, Verstappen si è detto certo che la Red Bull andrà meglio sulle piste lente rispetto al passato. Basterà per lottare per il titolo? Lui intanto sa di non avere nulla da perdere...
F1 GP Singapore 2025, Gara: Russell sogna, Verstappen all’attacco. La partenza è alle 14.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Singapore F1, LIVE dalle 13. Come scrive formulapassion.it
LIVE GARA GP Singapore 2025 – Ferrari SF25 in crisi, Leclerc solo 7° e furioso via radio - Ferrari SF25 in crisi con Leclerc solo 7°, Red Bull favorita con Verstappen e McLaren in corsa per il titolo ... Segnala newsf1.it