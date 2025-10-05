Gorgonzola a misura di biciclette | Mobilità slow e ciclabili | il piano

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Monica Autunno Riduzione del traffico “parassita“, battaglia alla velocità, riqualificazione dei percorsi ciclabili che già ci sono e realizzazione di nuovi per una sempre maggiore diffusione della mobilità dolce, miglioramento della connessione ciclabile fra centro e quartieri, cascine, scuole e servizi. Incentivare l’uso del trasporto pubblico, coniugare una viabilità migliore a interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Fra ricognizione dell’oggi, criticità e obiettivi è pubblico il "rapporto preliminare" per l’assoggettabilità a valutazione ambientale del nuovo piano del traffico urbano gorgonzolese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gorgonzola a misura di biciclette mobilit224 slow e ciclabili il piano

© Ilgiorno.it - Gorgonzola a misura di biciclette: "Mobilità slow e ciclabili: il piano"

In questa notizia si parla di: gorgonzola - misura

gorgonzola misura biciclette mobilit224Gorgonzola a misura di biciclette: "Mobilità slow e ciclabili: il piano" - i sinistri sono quasi esclusivamente diurni e hanno nella stragrande maggioranza dei casi coinvolto biciclette. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gorgonzola Misura Biciclette Mobilit224