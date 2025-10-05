Golf | Robert MacIntyre vince l’Alfred Dunhill Links Championship accorciato dal meteo
Non c’è stato l’ultimo giro con tutti i superstiti a St. Andrews all’Alfred Dunhill Links Championship 2025. Resta così sostanzialmente “monco” l’atto finale del torneo scozzese. E si completa su tre giri, lasciando in gara tutti i partecipanti e attivi Caronustie e Kingsbarns, oltre all’Old Course. In questa particolare situazione, a chiudere da vincitore è Robert MacIntyre, che fa un po’ da profeta in patria, essendo scozzese. Gli serve un -6 nel giro finale per imporsi con -18; per lui arriva la sesta posizione nella Race to Dubai e, soprattutto, una lunga scia di complimenti da un illustre appassionato, anche lui in questi giorni sui link della sua terra. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - robert
