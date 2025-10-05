Golf | Garrick Higgo mantiene la vetta a un giro dalla fine del Sanderson Farms Championship
C’è il sudafricano Garrick Higgo al comando del Sanderson Farms Championship con 18 buche ancora da disputare. Rimane in testa il ventiseienne di Johannesburg, già tre volte vincitore sul tour europeo e due sul PGA Tour, anche se gli eventi del circuito a stelle e strisce non godevano dello stesso status del Sanderson Farms. -18 lo score per lui, che nel moving day si è ben mosso lungo e buche del Country Club of Jackson. In seconda posizione ci sono assieme Steven Fisk, molto bravo a girare in -7 e a risalire a -16 per cercare forse il risultato più importante della sua carriera (al primo anno sul tour maggiore), e Danny Walker. 🔗 Leggi su Oasport.it