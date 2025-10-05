C’è il sudafricano Garrick Higgo al comando del Sanderson Farms Championship con 18 buche ancora da disputare. Rimane in testa il ventiseienne di Johannesburg, già tre volte vincitore sul tour europeo e due sul PGA Tour, anche se gli eventi del circuito a stelle e strisce non godevano dello stesso status del Sanderson Farms. -18 lo score per lui, che nel moving day si è ben mosso lungo e buche del Country Club of Jackson. In seconda posizione ci sono assieme Steven Fisk, molto bravo a girare in -7 e a risalire a -16 per cercare forse il risultato più importante della sua carriera (al primo anno sul tour maggiore), e Danny Walker. 🔗 Leggi su Oasport.it

Golf: Garrick Higgo mantiene la vetta a un giro dalla fine del Sanderson Farms Championship