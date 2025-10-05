Goldrake compie 50 anni | il mito dell’anime robotico che ha conquistato l’Italia
Il 5 ottobre 1975 andava in onda in Giappone il primo episodio di UFO Robot Grendizer, noto in Italia come Goldrake: storia, successo e curiosità del robot più amato di sempre La nascita: 5 ottobre 1975 Il 5 ottobre 1975 la rete giapponese Fuji TV trasmette il primo episodio di UFO Robot Grendizer, ideato dal . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Ufo Robot Goldrake compie 50 anni e torna in tv: ecco quando Verranno riproposti gli episodi in una versione completamente restaurata - facebook.com Vai su Facebook
Ufo Robot Goldrake compie 50 anni e torna in tv: ecco quando - Da domenica 5 ottobre torna su Rai 2 il leggendario Ufo Robot Goldrake, in occasione del 50esimo anniversario della sua prima messa in onda in Giappone. Da lanuovasardegna.it
Il ritorno di Goldrake, il robot "dal cuore umano" e serie cult degli anni '70: fu il primo Anime - Il robot "Dal cuore umano" stasera di nuovo su Rai2: "Ufo robot", le avventure di Actarus, il leggendario cartoon giapponese in onda in occasione del cinquantesimo anniversario della sua prima trasmis ... Scrive msn.com