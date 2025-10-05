Gol Rizzo, il difensore della Juve Primavera ci ha preso gusto: il VIDEO della rete segnata contro il Lecce. Un difensore con il vizio del gol, un vizio che sta diventando una splendida abitudine. La Juve Primavera ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, e a deciderla, ancora una volta, è stato Filippo Rizzo. Il giovane centrale bianconero, dopo la prodezza nel Derby d’Italia, si è ripetuto, confermando un momento di forma e di fiducia straordinario. JUVE LECCE PRIMAVERA LIVE Dopo una prima mezz’ora di studio, con poche occasioni da entrambe le parti, la squadra di Simone Padoin ha trovato il guizzo per sbloccare la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Rizzo, il difensore della Juve Primavera ci ha preso gusto! Altra rete dopo quella contro l’Inter che sblocca il match contro il Lecce – VIDEO