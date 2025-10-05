Gol Rizzo il difensore della Juve Primavera ci ha preso gusto! Altra rete dopo quella contro l’Inter che sblocca il match contro il Lecce – VIDEO
Gol Rizzo, il difensore della Juve Primavera ci ha preso gusto: il VIDEO della rete segnata contro il Lecce. Un difensore con il vizio del gol, un vizio che sta diventando una splendida abitudine. La Juve Primavera ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, e a deciderla, ancora una volta, è stato Filippo Rizzo. Il giovane centrale bianconero, dopo la prodezza nel Derby d’Italia, si è ripetuto, confermando un momento di forma e di fiducia straordinario. JUVE LECCE PRIMAVERA LIVE Dopo una prima mezz’ora di studio, con poche occasioni da entrambe le parti, la squadra di Simone Padoin ha trovato il guizzo per sbloccare la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rizzo - difensore
Il difensore bianconero Nicholas Rizzo, racconta il suo esordio dal primo minuto al Sanna di Sassari e parla del prossimo impegno col Bra - facebook.com Vai su Facebook
Juventus U20-Lecce 1-0: Rizzo in gol, vantaggio bianconero - 41' – Occasione Lecce: ci prova ancora Gorter, dalla distanza, palla deviata e calcio d'angolo per gli ospiti. Si legge su tuttojuve.com
Highlights Gol Inter Juve Primavera, i bianconeri ribaltano e vincono il derby d’Italia: i VIDEO delle reti di Finocchiaro, Rizzo e Merola - Le immagini salienti del match della 6ª giornata Una vittoria di carattere, di orgoglio e di importanza capitale. Scrive juventusnews24.com