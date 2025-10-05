Gol Pugno | prima rete in Serie C per l’attaccante classe 2006 colpo di testa vincente in Juventus Next Gen Ravenna!

Gol Pugno: prima rete in Serie C per l’attaccante classe 2006, decisivo il suo colpo di testa in Juventus Next Gen Ravenna!. Un lampo di luce, un gol che sa di futuro. Nella sfida contro il Ravenna, la Juventus Next Gen scopre un nuovo, giovanissimo talento: Diego Pugno. L’attaccante classe 2006 ha segnato la sua prima rete tra i professionisti, un gol che che accende i riflettori su di lui. JUVENTUS NEXT GEN RAVENNA LIVE La prima rete tra i professionisti. La rete è arrivata all’81’ minuto, con i bianconeri sotto di due gol. Su un cross perfetto dalla sinistra dell’austriaco Puczka, Pugno è svettato in area piccola e con una splendida incornata ha battuto il portiere Anacoura, siglando il gol del momentaneo 2 -3. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Pugno: prima rete in Serie C per l’attaccante classe 2006, colpo di testa vincente in Juventus Next Gen Ravenna!

