Godzilla 1998 | perché la colonna sonora lo definisce riempitivo
Il film del 1998 diretto da Roland Emmerich, un remake statunitense del celebre franchise di Godzilla, è ricordato per essere uno dei capitoli meno riusciti della saga. La pellicola si distacca notevolmente dalle tradizioni giapponesi, introducendo modifiche sostanziali che non sono state apprezzate dal pubblico e dalla critica. Nonostante il successo al botteghino, con un incasso di circa 379 milioni di dollari contro un budget di 130 milioni, il film ha ricevuto numerose critiche per la trama poco convincente e il design discutibile della creatura protagonista. il ruolo della colonna sonora nel giudizio sul film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
