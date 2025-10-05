Almeno 18 degli italiani partiti con la Global Sumud Flotilla sono rientrati in Italia sabato sera. Una grande folla li ha accolti a Fiumicino. I racconti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Global Sumud Flotilla, il racconto degli attivisti e giornalisti rientrati: «Senza medicine e acqua, ci hanno trattati come animali»