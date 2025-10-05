Global Sumud Flotilla il racconto degli attivisti e giornalisti rientrati | Senza medicine e acqua ci hanno trattati come animali

Vanityfair.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 18 degli italiani partiti con la Global Sumud Flotilla sono rientrati in Italia sabato sera. Una grande folla li ha accolti a Fiumicino. I racconti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

global sumud flotilla il racconto degli attivisti e giornalisti rientrati senza medicine e acqua ci hanno trattati come animali

© Vanityfair.it - Global Sumud Flotilla, il racconto degli attivisti e giornalisti rientrati: «Senza medicine e acqua, ci hanno trattati come animali»

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla raccontoGli italiani della Flotilla: "Botte e insulti, ammassati nelle celle senza acqua, il cibo per terra" - Il racconto dei primi attivisti rientrati nella notte in Italia: "Trattati come dei terroristi, siamo esausti". Secondo today.it

global sumud flotilla raccontoFlotilla, rientrati 18 italiani: “Siamo stati trattati come animali. Botte in testa e nella schiena” - Rientrati in Italia 18 italiani della Flotilla: raccontano abusi e detenzione in condizioni disumane da parte delle autorità israeliane. Lo riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Racconto