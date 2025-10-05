Global Sumud Flotilla Greta Thunberg denuncia | Disidratata senza cibo e in una cella infestata da cimici Israele | Nessun maltrattamento
Accuse di abusi e umiliazioni su Greta Thunberg dopo l’arresto della Flotilla per Gaza. Israele parla di “sfacciate menzogne” e nega ogni violazione Greta Thunberg, attivista della Global Sumud Flotilla, ha denunciato le condizioni in cui è detenuta in Israele: "Sono disidratata, ci danno poc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
"Grazie alle pressioni della Global Sumud Flotilla e alle manifestazioni di piazza in Italia, finalmente Hamas accetta il piano di pace di DONALD TRUMP." Mmm secondo me manca qualcosa nella spiegazione - X Vai su X
Anche Catania oggi manifestazione per lo sciopero generale a sostegno della “Global Sumud Flottilla”. Un gruppo di manifestanti ha occupato i binari della Stazione centrale - facebook.com Vai su Facebook
“Maltrattamenti a Greta Thunberg e agli altri della Flotilla? Menzogne”: Israele prova a negare le decine di testimonianze - Il ministero degli Esteri israeliano contesta le testimonianze degli attivisti rilasciati, tra il giornalista del Fatto ... Scrive ilfattoquotidiano.it
«Trattati come terroristi: da bere acqua rancida, medicine sequestrate»: i racconti degli attivisti italiani di Flotilla. Israele: «Greta Thunberg maltrattata? Menzogne» - Sono tornati in Italia i primi 26 attivisti italiani della Flotilla per Gaza, liberati dopo la detenzione in Israele seguita al sequestro delle imbarcazioni dirette verso la Striscia. Come scrive leggo.it