Gli Stati Uniti investono su Vectis | il super-drone stealth che rivoluzionerà la guerra aerea
Nel quadro strategico attuale, il controllo dello spazio aereo rappresenta un elemento fondamentale per la proiezione di potenza e la tutela degli interessi nazionali e degli alleati. In questa direzione, il colosso Lockheed Martin, attraverso la sua divisione Skunk Works, ha recentemente presentato il Vectis, un velivolo collaborativo da combattimento (Collaborative Combat Aircraft – CCA) di quinta generazione, progettato per ridefinire i parametri di efficacia operativa, resilienza e versatilità nelle missioni aeree future. Questo sistema senza pilota integra tecnologie stealth di ultima generazione, architetture aperte e una progettazione modulare finalizzata a ottimizzare i tempi di sviluppo e contenere i costi, rispondendo alle esigenze dinamiche dei moderni teatri di conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: stati - uniti
