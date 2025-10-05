Gli sequestrano la moto senza assicurazione si arrabbia e tira una testata al vigile

Era stato fermato dalla polizia locale per un semplice controllo stradale, ma sapeva che le cose per lui si sarebbero messe male. Arrestato un italiano di 43 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata.Il controllo, poi lo scatto d'iraIl 43enne è stato fermato mentre si trovava. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

