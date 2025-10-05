Gli organizzatori rispondano anche dei feriti La rabbia degli agenti dopo la guerriglia di Roma
La conta dei feriti tra gli agenti schierati sabato a Roma per la manifestazione per la Palestina supera i 40. Antagonisti, anarchici e centri sociali hanno generato guerriglia urbana al termine del corteo prendendo di mira gli arredi urbani ma anche gli stessi agenti. Ci sono anche feriti gravi nel computo e a tutti il ministro Matteo Piantedosi ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza, lanciando anche un messaggio chiaro: " Se qualcuno immagina che possiamo perdere la pazienza o l'equilibrio su questa continua sollecitazione di piazza, si sbaglia di grosso ". Questo è uno degli obiettivi dichiarati da parte di chi rivendica di voler rendere il Paese "ingovernabile" ma è necessario che ci sia una presa di responsabilità da parte di tutti, anche da parte della politica istituzionale, per abbassare i toni e non cavalcare l'antagonismo di piazza contro il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: organizzatori - rispondano
L'edizione dei record secondo gli organizzatori, con ben 85mila presenze in tre giorni - facebook.com Vai su Facebook
"Gli organizzatori rispondano anche dei feriti". La rabbia degli agenti dopo la guerriglia di Roma - Sono 126 in tutto gli agenti rimasti feriti nella 4 giorni di scontri di piazza, ora i sindacati alzano la voce contro chi usa non condanna: "Ogni ferito e ogni cassonetto o auto in fiamme porta anche ... Lo riporta ilgiornale.it