gli organizzatori rispondano anche dei feriti la rabbia degli agenti dopo la guerriglia di roma

La conta dei feriti tra gli agenti schierati sabato a Roma per la manifestazione per la Palestina supera i 40. Antagonisti, anarchici e centri sociali hanno generato guerriglia urbana al termine del corteo prendendo di mira gli arredi urbani ma anche gli stessi agenti. Ci sono anche feriti gravi nel computo e a tutti il ministro Matteo Piantedosi ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza, lanciando anche un messaggio chiaro: " Se qualcuno immagina che possiamo perdere la pazienza o l'equilibrio su questa continua sollecitazione di piazza, si sbaglia di grosso ". Questo è uno degli obiettivi dichiarati da parte di chi rivendica di voler rendere il Paese "ingovernabile" ma è necessario che ci sia una presa di responsabilità da parte di tutti, anche da parte della politica istituzionale, per abbassare i toni e non cavalcare l'antagonismo di piazza contro il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

