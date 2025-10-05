Gli italiani sul treno ucraino sotto attacco a Leopoli | Attorno a noi bombe ed esplosioni Provato cosa si vive qui

Roma, 5 ottobre 2025 – " Attorno a noi bombe ed esplosioni, abbiamo provato cosa si vive qui ogni giorno”. E’ il drammatico racconto dei 110 pacifisti italiani della decima missione del Movimento europeo di azione non violenta (Mean) che nella notte tra sabato e domenica si sono trovati ad assistere al massiccio attacco russo sui cieli dell'Ucraina. Attorno al treno su cui viaggiavano, quando erano ormai vicino a Leopoli, presa di mira, c'erano "pesanti e continue esplosioni, il cielo illuminato a giorno, incendi e fumo e tantissimi colpi della contraerea" ha raccontato all'ANSA Marco Bentivogli, l'ex segretario metalmeccanici Cisl oggi Coordinatore di Base Italia, parte del gruppo protagonista del Giubileo della Speranza tra Kiev e Kharkiv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

