Gli italiani della Flotilla | Botte e insulti ammassati nelle celle senza acqua il cibo per terra

Sono rientrati in Italia 18 dei primi 26 italiani rilasciati dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla. Il volo della Turkish Airlines è arrivato intorno alle 23:30 di ieri, sabato 4 ottobre, all'aeroporto di Fiumicino. Il gruppo si è dapprima imbarcato su un volo. 🔗 Leggi su Today.it

Gli italiani della Flotilla: "Botte e insulti, ammassati nelle celle senza acqua, il cibo per terra" - Il racconto dei primi attivisti rientrati nella notte in Italia: "Trattati come dei terroristi, siamo esausti". Da today.it

I 26 attivisti della Flotilla rientrano in Italia. I parlamentari: «Detenzione cilena, insulti e botte dai soldati» - I racconti: «Trattati come animali, ci hanno messi in ginocchio e a faccia in gù». Riporta msn.com