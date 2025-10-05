Gli italiani della Flotilla | Botte e insulti ammassati nelle celle senza acqua il cibo per terra

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono rientrati in Italia 18 dei primi 26 italiani rilasciati dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla. Il volo della Turkish Airlines è arrivato intorno alle 23:30 di ieri, sabato 4 ottobre, all'aeroporto di Fiumicino. Il gruppo si è dapprima imbarcato su un volo. 🔗 Leggi su Today.it

italiani flotilla botte insultiGli italiani della Flotilla: "Botte e insulti, ammassati nelle celle senza acqua, il cibo per terra" - Il racconto dei primi attivisti rientrati nella notte in Italia: "Trattati come dei terroristi, siamo esausti". Da today.it

