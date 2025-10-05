Gli italiani che hanno assistito al raid su Leopoli | Abbiamo provato il terrore che gli ucraini vivono tutti i giorni

La scorsa notte, dal treno che da Kiev li portava al confine polacco, hanno visto dal treno le esplosioni che hanno colpito Leopoli, con i droni e la risposta della contraerea. Parliamo di 110 attivisti italiani, arrivati in Ucraina per portare solidarietà e celebrare il Giubileo, che hanno assistito al raid russo. Adesso si trovano a Przemysl, subito dopo il confine ucraino e in serata faranno ritorno in Italia. “Abbiamo provato quello che si prova in Ucraina tutti i giorni, ovvero vivere sempre con il terrore addosso, di dovere fuggire, di vedere esplodere la tua casa. Noi stiamo bene, abbiamo solo assistito alle esplosioni a Leopoli”, dice raggiunto telefonicamente dall’ Ansa Angelo Moretti, presidente ed animatore del “Project Mean”, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

