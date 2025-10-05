Si è tenuto a Fermo il convegno ’Direzione e Management delle Professioni Sanitarie: strumenti e prospettive per il futuro’, una giornata di approfondimento e confronto organizzata dall’Università Politecnica delle Marche sede di Fermo e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Fermo in collaborazione con Società Italiana per la Direzione e Management delle Professioni Infermieristiche e il Comune di Fermo e con il patrocinio dell’Ente Universitario del Fermano e dell’Ast di Fermo. L’appuntamento è il primo evento Sidmi nelle Marche e ha riscosso un’ampia partecipazione di professionisti, studenti e rappresentanti istituzionali, a conferma della centralità dell’evento e dei temi affrontati per il presente e il futuro della sanità marchigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli infermieri al centro della sanità. Strumenti e prospettive per il futuro