Gli infermieri al centro della sanità Strumenti e prospettive per il futuro
Si è tenuto a Fermo il convegno ’Direzione e Management delle Professioni Sanitarie: strumenti e prospettive per il futuro’, una giornata di approfondimento e confronto organizzata dall’Università Politecnica delle Marche sede di Fermo e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Fermo in collaborazione con Società Italiana per la Direzione e Management delle Professioni Infermieristiche e il Comune di Fermo e con il patrocinio dell’Ente Universitario del Fermano e dell’Ast di Fermo. L’appuntamento è il primo evento Sidmi nelle Marche e ha riscosso un’ampia partecipazione di professionisti, studenti e rappresentanti istituzionali, a conferma della centralità dell’evento e dei temi affrontati per il presente e il futuro della sanità marchigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
