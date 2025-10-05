gli estremismi non assicurano soluzioni che durano nel tempo

di Letizia Moratti* Ci sono momenti in cui la politica deve trovare la forza di parlare chiaro, con coraggio e responsabilità. Non si tratta solo di interpretare i fatti, ma di restituire dignità a chi non si riconosce negli eccessi di minoranze rumorose, di chi ogni giorno costruisce la nostra comunità con lavoro, impegno e sacrificio. In queste settimane lo abbiamo visto con dolore. Teatri in cui chi chiede la liberazione di ostaggi viene fischiato e invitato a chiedere scusa, aule universitarie trasformate in palcoscenici di intolleranza e violenza, piazze dove la complessità di un conflitto internazionale, uno solo tra tanti purtroppo, viene ridotta a slogan gridati persino contro i saggi ammonimenti del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

