Gli applausi di Gennari | Il risultato ci sta stretto
"La Vis Pesaro ha disputato una buonissima gara, voglio complimentarmi con i miei ragazzi poiché non era facile fare una prestazione del genere a Campobasso. Il pareggio ci sta stretto ma siamo soddisfatti della prestazione". È orgoglioso di ciò che i suoi ragazzi sono riusciti a fare mister Andrea Gennari alla prima sostituzione stagionale causa squalifica di Stellone: "Abbiamo dominato la gara in ogni zona di campo. Nella ripresa avendo fiutato l’opportunità di vincere abbiamo aggiunto anche qualche attaccante in più (l’inserimento di Jallow per Paganini al minuto sessanta è l’esempio più lampante ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: applausi - gennari
Fischi e applausi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu prima del suo intervento all'assemblea generale dell'Onu. Il presidente dell'assemblea ha dovuto richiamare all'ordine la sala più volte, mentre molte delegazioni uscivano in segno di protesta. - facebook.com Vai su Facebook
Gli applausi di Gennari: "Il risultato ci sta stretto" - "La Vis Pesaro ha disputato una buonissima gara, voglio complimentarmi con i miei ragazzi poiché non era facile fare una prestazione del genere a Campobasso. Lo riporta ilrestodelcarlino.it