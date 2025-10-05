"La Vis Pesaro ha disputato una buonissima gara, voglio complimentarmi con i miei ragazzi poiché non era facile fare una prestazione del genere a Campobasso. Il pareggio ci sta stretto ma siamo soddisfatti della prestazione". È orgoglioso di ciò che i suoi ragazzi sono riusciti a fare mister Andrea Gennari alla prima sostituzione stagionale causa squalifica di Stellone: "Abbiamo dominato la gara in ogni zona di campo. Nella ripresa avendo fiutato l’opportunità di vincere abbiamo aggiunto anche qualche attaccante in più (l’inserimento di Jallow per Paganini al minuto sessanta è l’esempio più lampante ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli applausi di Gennari: "Il risultato ci sta stretto"