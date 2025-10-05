Giuseppe Cederna incontra Vana Barba a 33 anni da Mediterraneo | Un set magico lei una leonessa

L’attore svela di averla rivista ad Atene: “Quanti ricordi, mi ha chiesto come stanno Abatantuono e Bigagli. Vorremmo tornare insieme a Kastellorizo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Giuseppe Cederna incontra Vana Barba a 33 anni da Mediterraneo: “Un set magico, lei una leonessa”

Un racconto di ‘Di isole e di città’. In scena l’attore Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò

La poesia, il canto, la passione civile. Giuseppe Cederna racconta il viaggio degli uomini e delle parole che ci aiutano a capire chi siamo, a sentirci vivi sulla Terra. La poesia abbraccia i cuori e gli alberi. La poesia cura, protegge, difende. La poesia salva la vit

