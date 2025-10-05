Tempo di lettura: 2 minuti foto Facebook pagina ufficiale Dopo tre sconfitte consecutive contro Salernitana, Cosenza e Sorrento, il Giugliano torna a muovere la classifica con un pareggio prezioso sul campo del Trapani. Un punto che restituisce fiducia ai campani, capaci di reagire immediatamente al gol subìto in apertura e di resistere fino alla fine grazie alle parate decisive di Russo, autentico protagonista della gara. Per il Giugliano è il terzo pareggio in otto gare e un segnale di ripresa dopo due settimane difficili. I Tigrotti torneranno in campo sabato 11 ottobre al De Cristofaro, dove ospiteranno il Catania in una sfida di grande fascino e difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giugliano, punto d’oro a Trapani: il bomber Nepi risponde all’ex Ciuferri