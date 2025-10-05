Giugliano punto d’oro a Trapani | il bomber Nepi risponde all’ex Ciuferri
Tempo di lettura: 2 minuti foto Facebook pagina ufficiale Dopo tre sconfitte consecutive contro Salernitana, Cosenza e Sorrento, il Giugliano torna a muovere la classifica con un pareggio prezioso sul campo del Trapani. Un punto che restituisce fiducia ai campani, capaci di reagire immediatamente al gol subìto in apertura e di resistere fino alla fine grazie alle parate decisive di Russo, autentico protagonista della gara. Per il Giugliano è il terzo pareggio in otto gare e un segnale di ripresa dopo due settimane difficili. I Tigrotti torneranno in campo sabato 11 ottobre al De Cristofaro, dove ospiteranno il Catania in una sfida di grande fascino e difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: giugliano - punto
La città di #Giugliano saluta con grande commozione Antonio Fico, 65 anni, storico imprenditore nel settore edile, punto di riferimento per professionalità e umanità. La camera ardente è allestita presso il Funeral Center di Villaricca, aperta oggi dalle 10 alle 2 - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano in Campania: Perquisizioni antidroga. Carabinieri arrestano 38enne - - X Vai su X
DIRETTA/ Trapani Giugliano (risultato 0-0) video streaming tv: pronti a vivere la partita! (5 ottobre 2025) - Diretta Trapani Giugliano streaming video tv, oggi 5 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. Scrive ilsussidiario.net
Il Trapani si fa raggiungere: solo 1-1 contro il Giugliano al “Provinciale” - Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai granata, avanti dopo appena 16 secondi ma incapaci di chiudere la gara, e che permette ai campani di ... Segnala goalsicilia.it