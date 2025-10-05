Giubileo delle missioni Angelus Papa Leone XIV | Non esistono confini

Papa Leone XIV questa mattina ha presieduto la Messa per il Giubileo delle missioni e dei migranti al termine della quale ha recitato l’Angelus dicendo che “oggi le frontiere di missioni non sono geografiche”. In una piazza San Pietro nuvolosa con una leggera pioggia papa Leone XIV stamattina, 5 ottobre, ha celebrato la Santa Messa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Giubileo delle missioni, Angelus Papa Leone XIV: “Non esistono confini”

Messa per il Giubileo delle missioni e Angelus di papa Leone XIV: “Oggi le frontiere di missione non sono geografiche”

