E’ partita dalla Basilica di Loreto la Peregrinatio Mariae che domenica 12 raggiungerà piazza San Pietro a Roma. A celebrare la messa il vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana monsignor Nazzareno Marconi, insieme a monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito della Diocesi di Fabriano-Matelica nonché ideatore del pellegrinaggio Macerata-Loreto, alla presenza delle autorità civili e militari. La statua della Madonna di Loreto è stata accompagnata nel trasporto dai militari dell’Aeronautica militare. Al termine della celebrazione eucaristica e prima della partenza per la seconda tappa della giornata, prevista a Recanati, si sono svolte anche la benedizione e la consegna dei rosari ai presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giubileo, al via la Peregrinatio. La Madonna di Loreto verso Roma