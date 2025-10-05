Giubileo al via la Peregrinatio La Madonna di Loreto verso Roma
E’ partita dalla Basilica di Loreto la Peregrinatio Mariae che domenica 12 raggiungerà piazza San Pietro a Roma. A celebrare la messa il vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana monsignor Nazzareno Marconi, insieme a monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito della Diocesi di Fabriano-Matelica nonché ideatore del pellegrinaggio Macerata-Loreto, alla presenza delle autorità civili e militari. La statua della Madonna di Loreto è stata accompagnata nel trasporto dai militari dell’Aeronautica militare. Al termine della celebrazione eucaristica e prima della partenza per la seconda tappa della giornata, prevista a Recanati, si sono svolte anche la benedizione e la consegna dei rosari ai presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giubileo - peregrinatio
