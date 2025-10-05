Giubilei | Io d’accordo con Segre Albanese lascia In Onda | Devo andare

Periodicodaily.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Francesca Albanese, relatrice speciale del'Onu per i Territori palestinesi occupati, si alza e abbandona lo studio di In Onda, su La7. Albanese, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata del 5 ottobre, se ne va mentre Francesco Giubilei – altro ospite in studio con il giornalista del Corriere della Sera Federico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

