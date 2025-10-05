Gita a Pirano e Portorose con l' Udinese club Latisana

L' Udinese Club Gianpaolo Pozzo di Latisana organizza per sabato 11 ottobre, con partenza dalla Stazione delle corriere alle 8, una gita a Pirano e Portorose, città che conservano nella loro architettura e nelle loro identità molte tracce di un passato antico, di origine medievale, con influenze. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: gita - pirano

