Gisèle Pelicot nuovo calvario in aula per il ricorso di uno dei condannati per stupro
Nimes, 5 ottobre 2025 - Gisèle Pelicot, la donna violentata da decine di uomini coinvolti dal marito mentre era narcotizzata e diventata un'icona femminista mondiale, da lunedì a Nîmes, nel sud della Francia, dovrà affrontare uno dei suoi aguzzini, l'unico degli uomini condannati per stupro ad aver presentato ricorso contro la sua condanna. Un nuovo calvario per Pelicot, che intende "andare fino in fondo " per chiudere il capitolo sul cosiddetto caso degli "stupri di Mazan". "Avrebbe potuto farne" e "avrebbe preferito concentrarsi sulla sua nuova vita e sul suo futuro. Ma deve affrontarlo perché è la condizione per voltare davvero pagina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
