E’ stato presentato ufficialmente il Giro di Lombardia 2025, denominato la”classica delle foglie morte”, in programma il prossimo 11 ottobre. Partenza da Como e arrivo a Bergamo Alta, per un totale di 238 km per 4.400 metri di dislivello. La scorsa edizione fu Tadej Pogacar a vincere davanti a Remco Evenepoel e Giulio Ciccone. GIRO DI LOMBARDIA 2025: IL PERCORSO La corsa prenderà il via da Como, passando per il Ghisallo del versante Asso, scendendo su Bellaggio e costeggiando il Lago di Como fino alla città di Lecco. Da Lì, poi, una serie di salite famose: Roncola, Berbenno, Dossena, Zambia Alta e il Passo di Ganda, per un dislivello totale di oltre 4400 metri. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Giro di Lombardia 2025: percorso, favoriti e dove vederlo