giro delle valli aretine attesi i migliori juniores

di Matteo Marzotti Tutto pronto a Rigutino – dove è prevista la potenza e l’arrivo – per il Giro delle Valli Aretine Juniores di ciclismo valido per il 20esimo trofeo Butintoro, 12esimo trofeo Mario Giaccherini. Organizzano il Comitato Sportivo Città e il Circolo Tennis Rigutino. Partenza alle 13.30 per coprire i 129 km del percorso. Sono iscritti 116 ragazzi tra cui quelli del Team Vangi Il Pirata con Giulio Degl’Innocenti in grande forma, vincitore di tre gare tra cui martedì a Rignano, il campione toscano Ballerini, Serangeli, Tarallo, Sgherri. La formazione della General System con Castro, atleta della Costarica, a segno in due gare e che ha disputato i recenti mondiali, la Casano con l’azzurro Del Cucina che ha corso gli Europei, la Cps, la Giovani Giussanesi con Piva, la Monsummanese, l’Itala, il Team Franco Ballerini con Pascarella, la Sidermec, il Team Pieri, l’Italia Nuova, Mobilieri Ponsacco, Fortebraccio, Mastromarco Nibali, Fior di Grano, Trodica Morrovalle, Foligno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
