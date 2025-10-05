Una passeggiata trasformata in tragedia a Conselve. Un pomeriggio come tanti, una passeggiata nel centro di Conselve, in provincia di Padova, si è trasformato in una tragedia. Giovanna Trovò, 79 anni, è morta dopo essere stata borseggiata da due uomini in piazza Cesare Battisti. Un gesto vile e improvviso che ha sconvolto la comunità del piccolo comune padovano, dove la pensionata era conosciuta da tutti per la sua gentilezza e riservatezza. Il borseggio sotto le telecamere. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna si era seduta su una panchina per riposarsi. A quel punto, due uomini l’hanno avvicinata: uno le ha chiesto un’informazione, mentre il complice – approfittando della distrazione – le ha sfilato la borsa per poi fuggire rapidamente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giovanna Trovò derubata mentre si riposa su una panchina, muore di paura a 79 anni: choc a Conselve