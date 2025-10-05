Giovani voci in podcast | online Fermata Futuro e Waiting for Pizza Kebab

Sondriotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuovi podcast realizzati da giovani valtellinesi per i loro coetanei sono ora online su Spotify: “Fermata Futuro” e “Waiting for Pizza Kebab”. Due progetti diversi ma uniti da un obiettivo comune: dare voce ai ragazzi, alle loro esperienze e ai loro sogni.“Fermata Futuro” nasce come. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - voci

Cultura: giovani voci in armonia, cori italiano e cinese si uniscono a Bologna

Giovani voci in armonia: cori di Cina e Italia uniti a Bologna

"Le voci dei ragazzi arrivano forti e chiare", i giovani 'intercettati' fuori da scuola si raccontano in un podcast

Il podcast con le voci dei giovani che non possiamo ignorare - L’errore non è nemmeno esserci andati adesso, nel vivo della campagna elettorale: non è mica obbligatorio per un politico usare TikTok, non lo usa Joe Biden, che guida gli Stati Uniti; non lo usava ... Si legge su repubblica.it

Nasce Voci Ribelli, radio e podcast per le nuove generazioni - profit che nasce come community virtuale, presenta Voci Ribelli, il podcast che dà nuova voce alla radio delle nuove ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Voci Podcast Online