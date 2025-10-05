Giovani commercialisti | Oltre la maschera verso il futuro

Ilpiacenza.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa ha messo al centro il tema del passaggio generazionale e della necessità di rendere i giovani protagonisti anche nei Consigli degli Ordini, affinché la governance professionale si arricchisca di nuove prospettive e garantisca continuità, innovazione e attrattività per le nuove leve. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - commercialisti

Giovani commercialisti Napoli Nord: competenze e tecnologia al centro del futuro professionale

A Cagliari i giovani commercialisti ridisegnano la crescita delle imprese

Via libera alla riforma dei commercialisti: tirocini più semplici e spazio ai giovani

giovani commercialisti oltre mascheraProfessioni, Giovani Commercialisti: “La nostra figura strategica per la crescita delle imprese” - (Adnkronos) – Ribadire la centralità dei giovani professionisti nel tessuto economico italiano, promuovendo un modello di consulenza avanzata, interdisciplinare e orientata alla crescita delle imprese ... Lo riporta msn.com

giovani commercialisti oltre mascheraGiovani commercialisti a Cagliari: una “due giorni” di confronto - "Oltre la Maschera: a Cagliari per cambiare la percezione dei commercialisti": è il tema centrale del convegno nazionale in programma il 2 e il 3 ottobre, domani e venerdì, al Teatro Lirico di Cagliar ... Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Commercialisti Oltre Maschera