Giovane di 20 anni ferito durante una partita di calcio a Cortona | trasportato a Careggi in codice 3
Oggi, 5 ottobre 2025, alle 17:30, il personale sanitario dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est è stato allertato per prestare soccorso a un giovane di 20 anni rimasto ferito durante una partita di calcio in località Pietraia, nel comune di Cortona. Il giovane ha subito un trauma significativo durante il gioco, che ha reso necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso Pegaso 1. Sul posto era presente anche un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, che ha fornito le prime cure e assistenza sanitaria in attesa del trasferimento. Il ferito è stato trasportato in codice 3 all’ospedale fiorentino di Careggi per accertamenti e cure specialistiche. 🔗 Leggi su Lortica.it
