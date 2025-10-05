Giornata storica inaugurata la piscina nel complesso ‘Antonio Chierchia’
Tempo di lettura: 2 minuti Ambrosca: si è realizzato un sogno per la nostra comunità, ma le novità non finiscono qui Prenderanno il via ufficialmente domani i corsi della piscina del centro sportivo ‘Antonio Chierchia’ di Cancello ed Arnone inaugurata sabato in quella che è stata una giornata storica per la comunità dei Mazzoni. Grazie alla caparbietà e alla lungimiranza amministrativa del sindaco Raffaele Ambrosca, Cancello ed Arnone ha finalmente una piscina inserita in un complesso multidisciplinare con campi da tennis, da padel, di calcetto sia coperti che scoperti, con una palestra dotata di macchine e attrezzature sportive all’avanguardia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Cancello Arnone: inaugurato il centro sportivo intitolato alla memoria del professor Antonio Chierchia - Così la comunità di Cancello ed Arnone, e in particolare la frazione dei Mazzoni, ha celebrato sabato scorso l'inaugurazione della nuova piscina comunal ...