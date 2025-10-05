Giornata Mondiale dell' Anziano Cisl | Emergenza non autosufficienza è realtà per migliaia di famiglie veronesi

È la Cisl Fp Verona a ribadire come la recente Giornata Mondiale dell’Anziano ha riportato alla luce una verità scomoda: in Veneto, e in particolare nella provincia di Verona, la sensibilità verso le problematiche della terza età resta ancora troppo debole. La Legge 332023, che promette una. 🔗 Leggi su Veronasera.it