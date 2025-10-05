Giornata Mondiale degli Insegnanti | quanto vale davvero il lavoro di chi forma le nuove generazioni?
Il 5 ottobre, data simbolo per la Giornata Mondiale degli Insegnanti, il nodo del rinnovo contrattuale nella scuola si intreccia con una questione ancora irrisolta: quanto vale davvero il lavoro di chi forma le nuove generazioni? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Oggi, nella Giornata Mondiale degli #animali, il mio pensiero corre a loro. A chi ci accompagna ogni giorno con amore silenzioso. A chi vive libero nella natura. A chi soffre nascosto, lontano dagli sguardi. A chi non ha mai conosciuto la libertà.
Il #4ottobre è la Giornata mondiale degli animali: ecco com'è nata
Giornata Mondiale degli Insegnanti, il 5 ottobre si celebra il valore del “docere”: educare è aprire strade e nutrire sogni - In occasione della Giornata Internazionale degli Insegnanti, il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani promuove il laboratorio “Homines dum docent discunt”, un’iniziativa che invita docenti ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com
Giornata Mondiale degli Insegnanti: L’UNICEF lancia l’allarme sull’istruzione globale - Scopri il ruolo fondamentale degli insegnanti nella Giornata Mondiale degli Insegnanti e l'importanza di un'istruzione di qualità. Riporta informazionescuola.it