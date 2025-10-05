Giornata Mondiale degli Insegnanti | D’Aprile Uil Scuola denuncia stipendi bassi precarietà e sicurezza a rischio
La Giornata Mondiale degli Insegnanti si celebra il 5 ottobre in tutto il mondo, commemorando la Raccomandazione OILUNESCO del 1966 sullo status dei docenti, successivamente estesa nel 1997 all'istruzione superiore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
D’Aprile (UIL Scuola): “Insieme agli insegnanti insieme per il futuro” - Il 5 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita nel 1994 per ricordare la Raccomandazione OIL/UNESCO del 1966 sullo status degli insegnanti, estesa poi nel 1997 all’istruzione ... Secondo rietinvetrina.it
Riflessioni Significative sulla Giornata Mondiale degli Insegnanti: Valorizzare il Ruolo Educativo - Un tributo agli insegnanti italiani per la loro straordinaria dedizione e passione nell'educazione. Si legge su notizie.it