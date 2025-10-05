Giornata intensa di colloqui in Egitto Hamas aperta a concludere la guerra Netanyahu | ostaggi liberi per via al piano

Giornata intensa di colloqui indiretti in Egitto dove le diplomazie del Cairo, degli Usa e del Qatar stanno facendo da pontieri tra Israele e Hamas per porre fine al conflitto che da due anni insanguina la Striscia di Gaza. A pochi giorni dal secondo anniversario del famigerato 7 ottobre 2023, i negoziatori si sono incontrati per discutere dei piano proposto dal presidente americano Donald Trump e dei tecnicismi sulla sua applicazione. I punti ancora da sciogliere tra Israele e Hamas. Sembra che il punto di caduta principale sia stato finora legato alla roadmap del piano stesso. Hamas ha fatto trapelare il suo “convinto impegno” a concludere la guerra con Israele e a cedere la sovranità sul territorio palestinese da lei controllato, gettando acqua sul fuoco dopo le notizie di divisioni interne al movimento islamista. 🔗 Leggi su It.insideover.com

