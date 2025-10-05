Giornata di festa al rifugio dell' Enpa con il concorso cane fantasia e la benedizione

Giorno di festa all’Enpa di Monza: rifugio aperto, tante attività, il tradizionale concorso del “Cane fantasia” e la consueta benedizione degli animali in onore di San Francesco, un rito che richiama fedeli (ma non solo) da tutta la provincia. L’appuntamento è per questo pomeriggio, domenica 5. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

