Giornalisti bianconeri divisi su Tudor | Ieri ci ha sconvolti

Calciomercato.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore croato deve vincere, si attende la svolta ma ci sono diversi pareri non a suo favore: la stampa lo critica, ecco cosa deve fare In Juventus-Milan, entrambe le squadre si giocano molto. Gara delicata soprattutto per i bianconeri, che vengono da quattro pareggi consecutivi in tutte le competizioni. Per questo, non si può sbagliare. I messaggi inviati da Tudor lasciano perplessa la critica,  i giornalisti lo invitano a cambiamenti comunicativi e in campo.  – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) L’avvertimento all’allenatore croato arriva da diverse firme giornalistiche importanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

giornalisti bianconeri divisi su tudor ieri ci ha sconvolti

© Calciomercato.it - Giornalisti bianconeri divisi su Tudor: “Ieri ci ha sconvolti”

In questa notizia si parla di: giornalisti - bianconeri

Tudor presenta Juve-Inter in conferenza: quando parla il tecnico bianconero - La Juve si avvicina al Derby d'Italia reduce da due vittorie nelle prime due partite di campionato, mentre i ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Giornalisti Bianconeri Divisi Tudor