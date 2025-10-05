Giorgio Poi Maria Chiara Argirò in concerto al Wired Next Fest Trentino 2025

Wired.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A chiudere la serata il dj set di Ralph Cieli, Crookers e Zan-F: il Wired Next Fest ha acceso la notte di Rovereto. 🔗 Leggi su Wired.it

giorgio poi maria chiara argir242 in concerto al wired next fest trentino 2025

© Wired.it - Giorgio Poi, Maria Chiara Argirò in concerto al Wired Next Fest Trentino 2025

In questa notizia si parla di: giorgio - maria

Chi è l’ex e primo marito di Heather Parisi (Giorgio Manenti) e chi è l’attuale marito Umberto Maria Anzolin

Giorgio Armani, Maria Grazia Chiuri: «Con lui feci quattro colloqui, ma mi considerava un cavallo imbizzarrito»

Firenze, sicurezza: comitati dei cittadini protestano in piazza Santa Maria Novella. L’assessore Giorgio replica

Il concerto di Giorgio Poi (in duo) e Maria Chiara Argirò - Nato a Novara ma cresciuto a Roma, Giorgio Poi è uno dei più conosciuti cantautori, polistrumentisti e produttori discografici italiani e si esibirà in duo durante il Wired Next Fext 2025 a Rovereto. Secondo wired.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Maria Chiara Argir242